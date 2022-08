Russische voorzitter schaakbond FIDE herkozen

De Russische voorzitter van de mondiale schaakbond FIDE, Arkadij Dvorkovitsj, is herbenoemd. Met een ruime meerderheid van 157 van de 179 stemmen kreeg de Rus op het congres van de FIDE in de Indiase stad Chennai de voorkeur boven de Oekraïense grootmeester Andrei Barysjpolets. Voormalig wereldkampioen Viswanathan Anand uit India is de nieuwe vice-voorzitter.

Dvorkovitsj volgde in 2018 zijn landgenoot Kirsan Iljoemzjinov op, die de FIDE sinds 1995 leidde. De ex-voorzitter werd in 2018 voor zes maanden geschorst wegens het overtreden van de ethische regels. Dvorkovitsj begint aan zijn laatste termijn.

Barysjpolets had tegen de leden van de schaakbond gezegd dat Dvorkovitsj zeer hechte banden heeft met de Russische regering. Rusland voert sinds dit voorjaar oorlog in Oekraïne. “Jij, Arkadij, bent verantwoordelijk voor wat er nu in Oekraïne gebeurt”, aldus de Oekraïner. “Je bent verantwoordelijk voor de Russische regering en Ruslands oorlogsmachine. Hoe kunnen wij als de schaakwereld ons dat veroorloven?”

De voorzitter zei echter dat hij “een stevige positie” had ingenomen tegen de tragische gebeurtenissen in Oekraïne en ook de beslissingen van het bestuur had gesteund om de invloed van Rusland in de FIDE terug te brengen. “Ja, ik ben Rus en ik heb het volk van mijn land gediend. Terwijl we afstand hebben genomen van onze Russische partners is het ons gelukt nieuwe partners te vinden in de wereld en de financiële stabiliteit van de FIDE zeker te stellen. Dat is verre van gemakkelijk geweest voor mij persoonlijk, maar ik hoop dat het schaken de mensen weer kan verenigen.”