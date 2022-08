Tennisser Medvedev wint in Los Cabos eerste titel van 2022

Daniil Medvedev heeft het tennistoernooi in het Mexicaanse Los Cabos op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld uit Rusland versloeg de Britse titelverdediger Cameron Norrie in twee sets: 7-5 6-0. Voor Medvedev is het de eerste titel in 2022.

Medvedev verloor dit jaar al drie finales, waaronder de eindstrijd van de Australian Open van Rafael Nadal en de finale van het grastoernooi van Rosmalen van Tim van Rijthoven. Tegen de Britse nummer 12 van de wereldranglijst had Medvedev het één set lastig. Hij brak Norrie echter een keer vaker en pakte met 7-5 de set. In de tweede set gaf hij zijn tegenstander geen kans meer.

“Het was niet gemakkelijk, Cam is een uitstekende speler” zei Medvedev. “Het was heel intens. Tegen hem weet je dat je voor elk punt moet vechten. Ik ben blij dat ik een hoog niveau heb gehaald en goeie punten kon laten zien in zo’n belangrijke wedstrijd.”