Tennissers Kyrgios en Nishioka naar finale Washington

Tennisser Nick Kyrgios uit Australië en de Japanner Yoshihito Nishioka nemen het tegen elkaar op in de finale van het toernooi van Washington. Kyrgios versloeg de Zweed Mikael Ymer, Nishioka schakelde de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev uit.

Kyrgios was in twee sets te sterk voor Ymer, de Zweedse nummer 115 van de wereldranglijst: 7-6 (4) 6-3. Kyrgios staat zelf op plaats 63. Voor de Australiër is het zijn eerste toernooi sinds hij in juli de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic.

Nishioka verraste de nummer 8 van de ranking, Roeblev. De Japanner won met 6-3 6-4. De Japanse nummer 96 staat voor de derde keer in een ATP-finale. In 2018 won hij de titel in het Chinese Shenzhen. Twee jaar later verloor hij de finale in Delray Beach.

Matwé Middelkoop verloor in Washington in de halve finale van het dubbelspel. De 38-jarige tennisser was met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India niet opgewassen tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek: 7-5 6-3.

Middelkoop won begin dit jaar met Robin Haase het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Het betekende voor Middelkoop zijn twaalfde ATP-titel. Hij haalde daarna met wisselende teamgenoten nog drie keer de finale, in Genève, Eastbourne en Hamburg, maar die verloor hij allemaal.