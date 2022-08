Tennissters Kasatkina en Rogers in finale San Jose

De Amerikaanse tennisster Shelby Rogers strijdt met Daria Kasatkina uit Rusland in de finale van het toernooi van San Jose om haar eerste titel. De Russin kan in Californië haar vijfde titel veroveren, de eerste in 2022.

De als zevende geplaatste Kasatkina schakelde in twee sets de als tweede geplaatste Paula Badosa uit Spanje uit: 6-2 6-4. Voor de 25-jarige Russin is het haar tweede finale op rij in San Jose. Vorig jaar verloor ze de eindstrijd van de Amerikaanse Danielle Collins.

Rogers was eveneens in twee sets te sterk voor Veronika Koedermetova uit Rusland: 6-3 6-4. De 29-jarige Amerikaanse verloor nog geen set op het toernooi in San Jose.