Waterpolosters sluiten op Sardinië af met gelijkspel

De Nederlandse waterpolosters hebben het toernooi om de Sardinië Cup afgesloten met een gelijkspel tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis gaf in het laatste kwart een voorsprong uit handen: 10-10 (4-2 3-2 2-3 1-3). Oranje eindigde het toernooi daardoor op de derde plaats, achter Spanje (eerste) en Hongarije, dat Nederland op basis van het doelsaldo net voorbleef.

De waterpolosters hadden ruim een maand geleden op het WK in Hongarije in de halve finales met 13-12 verloren van het gastland. Hongarije moest het vervolgens in de eindstrijd afleggen tegen de Verenigde Staten, Oranje pakte brons door Italië te verslaan.

Eind deze maand start in de Kroatische stad Split het EK. Als voorbereiding daarop speelden de Europese toplanden deze week een oefentoernooi op Sardinië. Oranje begon met een nipte nederlaag tegen Spanje (7-8), maar won daarna van Italië (12-9), Griekenland (12-10) en Israël (22-13). Tegen Hongarije was Simone van de Kraats de topscorer met vier doelpunten, Sabrina van der Sloot scoorde twee keer.