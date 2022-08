Wielrenster Vos raakt zege in Zweden kwijt door diskwalificatie

Marianne Vos is haar zege in de eendagskoers uit de WorldTour in Zweden kwijtgeraakt. De 35-jarige wielrenster van Jumbo-Visma werd na de finish gediskwalificeerd, omdat ze onderweg even een verboden positie op de fiets zou hebben ingenomen. De zege ging daardoor naar de Fran├žaise Audrey Cordon-Ragot van Trek-Segafredo.

Vos had na 125,7 kilometer in Vargarda de sprint gewonnen van haar medevluchters Cordon-Ragot en de Britse Pfeiffer Georgi. De Nederlandse wielrenster, die vorige week nog de groene trui in de Tour de France Femmes veroverde, bleek echter enkele momenten leunend met haar onderarmen op het stuur en met de handen los te hebben gereden. Dat is niet meer toegestaan. Vlak voor de huldiging kreeg Vos van een jurylid van de internationale wielerunie UCI te horen dat ze was gediskwalificeerd.

Vos won de WorldTour-wedstrijd in Zweden in 2009, 2013 en 2018. De Italiaanse Marta Bastianelli zegevierde in 2019, door Vos en Wiebes in de sprint te verslaan. In de twee daaropvolgende jaren werd de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet verreden.