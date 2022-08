Britse wielrenner Hayter verlengt contract bij Ineos Grenadiers

Wielrenner Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. De 23-jarige Brit fietst sinds 2020 voor de Britse ploeg en vierde sindsdien al zestien overwinningen. Afgelopen week schreef hij de Ronde van Polen op zijn naam.

“Mijn doel is duidelijk”, vertelt Hayter op de website van zijn ploeg. “Ik wil meer WorldTour-wedstrijden winnen, voor mijn kansen gaan op de WK en enkele grote ronden in mijn benen krijgen. Ik geloof dat ik in de beste omgeving ben om succesvol te blijven.”

Ineos Grenadiers verlengde vorige week al het contract met Filippo Ganna tot eind 2027. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden fietst sinds 2019 voor de Britse wielerploeg. Daarvoor kwam hij twee jaar uit voor UAE Team Emirates.