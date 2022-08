Fraser-Pryce maakt indruk met zege op 100 meter in Hongarije

Atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft opnieuw indruk gemaakt op de 100 meter. De 35-jarige Jamaicaanse won de afstand bij de World Athletics Continental Tour in Szekesfehervar in Hongarije in een tijd van 10,67 seconden.

Het was de vierde keer dit jaar dat Fraser-Pryce tot 10,67 seconden kwam op de sprintafstand. Vorige maand veroverde ze met die tijd op de WK atletiek in Eugene voor de vijfde keer de wereldtitel op de 100 meter. Afgelopen weekeinde kwam ze bij wedstrijden in Polen zelfs tot 10,66. Het persoonlijke record van Fraser-Pryce staat op 10,60.

Slechts vijf vrouwen wisten ooit sneller te lopen dan 10,67 op de 100 meter, onder wie de Amerikaanse wereldrecordhouder Florence Griffith-Joyner. Zij kwam in 1988 tot 10,49. Griffith-Joyner overleed in 1998.