Hardlopers pleiten voor vroegere start marathon EK vanwege hitte

Zo’n vijftig atleten hebben via een open brief de organisatie van de EK atletiek in München opgeroepen om het aanvangstijdstip van de marathon te vervroegen. De marathon voor zowel vrouwen als mannen staat voor volgende week maandag op het programma en naar verwachting loopt de temperatuur die dag in de Duitse stad op tot ver boven de 30 graden Celsius. De start van de vrouwenwedstrijd is om 10.30 uur, de mannen beginnen een uur later aan hun race over 42,195 kilometer.

De Duitse atletenvakbond heeft de organisatie in een open brief, die is ondertekend door zo’n vijftig atleten uit diverse landen, opgeroepen om eerder op de dag te beginnen aan de marathon omdat het dan wat koeler is. Eén Nederlandse deelnemer, de 23-jarige Tom Hendrikse, heeft zijn naam onder de brief laten zetten.

“Het is de taak van de organisator om de gezondheid van de atleten te beschermen”, zegt de Duitse hardloopster Fabienne Königstein, hoofd van de atletenvakbond. “We willen allemaal dat de marathon een zo groot mogelijk publiek trekt en daarom is het natuurlijk belangrijk dat de wedstrijd op tv wordt uitgezonden. Maar die overwegingen mogen niet leiden tot gezondheidsrisico’s voor de atleten.”

Volgens de atleten zijn de eerder geuite bezwaren tegen het late aanvangstijdstip vooralsnog aan de kant geschoven. “We hebben niet het gevoel dat de organisatoren van gedachten gaan veranderen, daarom maken we onze wens nu openbaar.”

Met Nienke Brinkman heeft Nederland een medaillekandidate op de marathon. Brinkman (28) eindigde in april als tweede in Rotterdam en dook met 2.22.51 bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat. Haar naam staat niet onder de brief.