Russische tennisster Kasatkina pakt vijfde WTA-titel in San Jose

De Russische tennisster Daria Kasatkina heeft haar vijfde toernooizege op de WTA Tour geboekt. De 25-jarige Russin schreef in Californië het toernooi van San Jose op haar naam. Kasatkina versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers in de finale in drie sets: 6-7 (2) 6-1 6-2. Haar vorige titel pakte ze begin vorig jaar in Sint-Petersburg.

Kasatkina kwam door haar toernooiwinst in San Jose de mondiale top 10 in. Ze staat nu op de negende plaats. De Russin haalde dit jaar de halve finales van Roland Garros, waarin ze het moest afleggen tegen Iga Swiatak, de Poolse nummer 1 van de wereld. Kasatkina mocht niet meedoen aan Wimbledon, dat alle tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar weerde vanwege de oorlog in Oekraïne.

In San Jose versloeg de Russin op weg naar de finale onder anderen Wimbledon-winnares Elena Rybakina en de top 10-speelsters Aryna Sabalenka en Paula Badosa.

Vorige maand vertelde Kasatkina in een video voor het eerst dat ze een vriendin heeft. De tennisster heeft een relatie met een Russische kunstrijdster. In hetzelfde interview zei ze ook dat in Rusland een aantal “verboden onderwerpen” zou zijn waar niet over gepraat mag worden. Uit de kast komen is volgens Kasatkina één van die onderwerpen. De tennisster zei ook openlijk dat Rusland de oorlog in Oekraïne moet beëindigen.