Wielrenner Stybar moet weg bij Quick-Step en zoekt nieuwe ploeg

Wielrenner Zdenek Stybar is op zoek naar een nieuwe ploeg. De 36-jarige Tsjech moet aan het einde van het jaar vertrekken bij Quick-Step Alpha Vinyl.

Stybar eindigde zondag als tweede in de Ronde van Leuven. Hij haalde dit jaar nog niet eerder de top 10 in een wedstrijd. De Tsjech rijdt sinds 2011 voor de Belgische formatie van manager Patrick Lefevere.

“Ik heb te horen gekregen dat ik niet mag bijtekenen”, zegt Stybar in de Belgische krant Het Nieuwsblad. “Maar ik wil nog wel blijven koersen. Ik weet niet of er interesse is gezien mijn leeftijd en gezondheidsproblemen”, aldus de Tsjech, die vorig jaar met hartklachten kampte.

Stybar won drie jaar geleden Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Classic. Hij schreef in 2015 Strade Bianche op zijn naam. Stybar wil zich in de winter ook weer laten zien als veldrijder.