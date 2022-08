Bol start op EK individueel op 400 meter en 400 meter horden

Femke Bol komt op de EK atletiek in München in actie op de 400 meter en de 400 meter horden. Dat heeft de Nederlands recordhoudster op beide afstanden laten weten via Instagram. Daarnaast zal ze waarschijnlijk ook meedoen aan de 4×400 meter estafette.

“Ik kijk ernaar uit om mee te doen aan de 400 meter en de 400 meter horden op de Europese kampioenschappen”, schrijft Bol. “Het wordt een zware week, maar ik ben klaar voor de uitdaging.”

Bol begint volgende week dinsdag met de halve finale van de 400 meter en heeft een dag later wellicht de finale op die afstand. Op donderdag volgt dan de halve finale op de 400 meter horden en op vrijdag de finale van dat nummer en de serie op de 4×400 meter estafette. Op zaterdag is de finale van de 4×400 meter estafette.

De atlete liet vorige week in het Poolse Chorzów zien in vorm te zijn. Ze dook als eerste Nederlandse vrouw onder de 50 seconden op de 400 meter. De 22-jarige Amersfoortse zegevierde in 49,75 seconden en nam daarmee het Nederlands record over van Lieke Klaver.

De EK atletiek in München beginnen op 15 augustus en duren tot en met 21 augustus.