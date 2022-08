Jumbo-Visma-renner Benoot houdt breukje in nekwervel over aan val

Jumbo-Visma-renner Tiesj Benoot heeft een breukje in zijn nekwervel overgehouden aan de valpartij in de Italiaanse Alpen. De 28-jarige Belg heeft een update gegeven op sociale media.

“Allereerst wil ik iedereen laten weten dat ik in orde ben”, begint Benoot zijn schrijven. “Maandag was ik betrokken bij een ongeluk in de Italiaanse Alpen. Ik verblijf momenteel in het ziekenhuis en ontvang goede medische zorg. Ondanks de kritieke situatie, ben ik nooit in een levensbedreigende situatie geweest. Ik ben nu stabiel.”

Benoot bedankt de mensen voor hun steun en zegt dat hij zich “in de komende weken” gaat richten op zijn revalidatie.

De kans lijkt reƫel dat het seizoen van Benoot voorbij is en hij er dus niet bij is in de najaarsklassiekers en op de WK in Australiƫ. Daar zou hij een belangrijke rol krijgen in de ondersteuning van kopman Wout van Aert. Benoot werd dit jaar tweede in Dwars door Vlaanderen en derde in de Amstel Gold Race. Onlangs werd hij ook derde in Clasica San Sebastian.

Vorige maand reed Benoot tijdens de Tour de France in dienst van kopmannen Jonas Vingegaard en Van Aert, winnaars van respectievelijk de gele en groene trui.

Benoot is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Nederlandse ploeg. Hij kwam over van Team DSM.