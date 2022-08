Serena Williams lijkt binnen weken afscheid te nemen van tennis

Tennisster Serena Williams lijkt zich op te maken voor haar afscheid als tennisster. “Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Ik wil jullie vertellen dat ik evolueer, weg van tennis, naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Ik ga genieten van de komende weken”, liet de 40-jarige Amerikaanse optekenen door Vogue. Eind deze maand begint de US Open.

Williams won in haar carrière 23 grandslamtitels. Maandag won ze haar eerste wedstrijd in ruim een jaar tijd. De tennisster kwam vanwege een blessure lange tijd niet in actie.

“Er komt een tijd in het leven dat we moeten besluiten om een andere richting in te slaan,” zei Williams in een post op Instagram. “Het tijdstip is altijd moeilijk als je zoveel van iets houdt. En wat hou ik van tennis. Maar nu is het aftellen begonnen. Ik moet me focussen op het moederschap, mijn spirituele doelen en eindelijk een andere Serena ontdekken.”

Williams doet nu in Toronto mee aan een WTA-toernooi ter voorbereiding op de US Open. Ze won in 2017 op de Australian Open voor het laatst een grandslamtoernooi. De Australische Margaret Court is met 24 grandslamtitels recordhouder.

Williams werd in 2017 moeder van een dochter.