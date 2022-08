Sprinter Ewan keert woensdag terug in peloton na operatie

De Australische sprinter Caleb Ewan maakt woensdag zijn rentree in het peloton, meldt zijn ploeg Lotto Soudal. De 28-jarige Ewan doet in België mee aan Circuit Franco-Belge.

“Ik ben heel blij dat ik na de Tour de France weer kan koersen. Ik voel me best goed na mijn sleutelbeenoperatie van twee weken geleden. Ondanks dat de herstelperiode wat langer duurde dan ik aanvankelijk had gehoopt, was het zeker een goede beslissing om deze operatie te doen. Ik had al maanden last van mijn schouder en arm en hopelijk is dit probleem nu verholpen”, zei Ewan. “De wegwedstrijd van de Gemenebestspelen kwam net iets te vroeg, maar nu kijk ik ernaar uit om voor het eerst in mijn carrière aan de start van het Circuit Franco-Belge te staan.”

Tijdens de afgelopen editie van de Ronde van Frankrijk kwam Ewan ten val, waarna hij klaagde over pijn aan een knie en schouder. Bij een ritzege kwam de Australische sprinter niet in de buurt. Ewan eindigde als laatste in het algemeen klassement.