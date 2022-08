Tennisster Gauff: Serena Williams is de reden dat ik tennis

De Amerikaanse tennisster Cprijst Serena Williams en haar familie dat ze het pad hebben gebaand voor de volgende generatie van zwarte tennissters. Williams kondigde eerder op de dag haar naderende afscheid van de tennissport aan.

“Ik ben opgegroeid met naar haar te kijken. Dat is de reden dat ik tennis”, zei de 18-jarige Gauff na haar zege in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Toronto op haar landgenote Madison Brengle. “Bij tennis als een overwegend witte sport hielp dat heel veel. Omdat ik iemand zag die op mij leek en de beste was in de sport. Dat hielp me geloven dat ik dat ook ooit eens zou kunnen.”

Gauff hoopt het nog op te nemen tegen Williams voordat ze afscheid neemt van de sport. De 23-voudig grandslamwinnares zal naar verwachting nog deelnemen aan de US Open die deze maand begint in New York.

“Ik heb altijd tegen haar willen spelen. Dus ik hoop dat de loting in Cincinnati of op de US Open of zelfs hier in Toronto ervoor zorgt dat we tegen elkaar moeten spelen want dat is nog een van mijn doelen.”