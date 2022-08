Tennisster Osaka geeft in Toronto in eerste ronde geblesseerd op

Tennisster Naomi Osaka heeft op het WTA-toernooi van Toronto in haar partij tegen Kaia Kanepi in de eerste ronde opgegeven met een blessure. De Japanse voormalig nummer 1 van de wereld stond op dat moment met 7-6 (4) 3-0 achter tegen de tennisster uit Estland.

Het toernooi in Toronto dient als voorbereiding op de US Open, die eind augustus begint. Osaka won het grandslamtoernooi in New York twee keer, in 2018 en in 2020.

Ook Emma Raducanu, de winnares van de US Open vorig jaar, verloor in de eerste ronde in Toronto. De 19-jarige Britse werd uitgeschakeld door de Italiaanse Camila Giorgi, die vorig jaar de titel pakte van het WTA-toernooi dat toen plaatsvond in Montreal.