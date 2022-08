Wielrenster Vos wint eerste etappe in Ronde van Scandinavië

Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De 35-jarige wielrenster van Jumbo-Visma was de beste in de massasprint na een rit van 145,6 kilometer van Kopenhagen naar Helsingør in Denemarken. Ze bleef de Amerikaanse Megan Jastrab en de Belgische Shari Bossuyt.

De Ronde van Scandinavië is de voortzetting van de Ronde van Noorwegen, die sinds 2014 werd gehouden. Annemiek van Vleuten won daarvan de laatste editie vorig jaar. Marianne Vos won de edities van 2017, 2018 en 2019. In 2020 ging de etappekoers niet door vanwege de coronapandemie.

De rittenkoers telt nu zes etappes, een in Denemarken, een in Zweden en vier in Noorwegen. De Ronde van Scandinavië duurt tot en met zaterdag.