Amerikaanse tennisser Paul schakelt Alcaraz uit in Montreal

Carlos Alcaraz is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Spanjaard verloor in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul, de nummer 34 van de wereldranglijst: 6-7 (4) 7-6 (7) 6-3.

Alcaraz is de nummer 4 van de wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard die dit jaar al de masterstoernooien van Miami en Madrid op zijn naam schreef, had in de tiebreak van de tweede set een matchpoint op 7-6, maar Paul pakte het punt en won daarna de tiebreak met 9-7.

In de derde set liep de 25-jarige Amerikaan uit naar 4-1. Alcaraz werkte twee games later in een lange opslagbeurt vier matchpoints van de Amerikaan weg. Paul overleefde op eigen service op 5-3 ook nog een breakpoint en sloeg op zijn vijfde matchpoint toe.