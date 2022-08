De Jong kan zijn geluk niet op na winnende treffer voor PSV

Luuk de Jong was de gevierde man na de return van het tweeluik tussen PSV en AS Monaco (3-2) in de derde voorronde van de Champions League. Hij kopte zijn ploeg in de verlenging naar een plaats in de play-offs om deelname aan het hoofdtoernooi van de Europese koningsklasse.

“Ik spring voor Luuk, Jij springt voor Luuk. Wij springen allemaal voor Luuk”, zongen de dolgelukkige fans van PSV na het laatste fluitsignaal. “Hier ben ik voor teruggekomen”, zei De Jong. “Camp Nou van Barcelona is mooi, maar dit is mijn thuis.”

AS Monaco was een groot deel van de wedstrijd beter dan PSV. Maar √Črick Guti√©rrez sleepte in de 89e minuut een verlenging uit het vuur voor de club uit Eindhoven. Cody Gakpo kon nauwelijks meer lopen in de verlenging. Ook Jordan Teze strompelde over het veld, Maar de verdediger leverde wel de assist op de 3-2.

“Ik had zelf ook kramp in mijn hamstrings”, zei De Jong, “Maar het is gelukt. We hebben gestreden met het hele team, ook toen bleek dat Monaco beter was. Dan moet je zorgen dat je in de wedstrijd blijft. Als je erin blijft geloven, kan zoiets gebeuren. Iedereen weet wat er gevraagd wordt om de Champions League te bereiken.”

Het heeft volgens De Jong nog even tijd nodig voor PSV is waar het wil zijn. “We zitten in een proces. Deze wedstrijd moeten we weer meenemen en dan bekijken hoe we het beter kunnen doen. Soms heb je het in het voetbal even moeilijk en lukt het soms niet. Ik heb dit vaker meegemaakt in grote wedstrijden.”