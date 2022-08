Nadal keert volgende week in Cincinnati terug op tennisbaan

Rafael Nadal keert volgende week terug op de tennisbaan. De Spanjaard wil zich tijdens het toernooi van Cincinnati voorbereiden op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat op 29 augustus in New York van start gaat.

Nadal kwam sinds Wimbledon niet meer in actie. Hij trok zich toen terug voor de halve finales vanwege een buikspierblessure. De 22-voudig grandslamkampioen wilde deze week eigenlijk al aan het masterstoernooi van Montreal deelnemen. De 36-jarige nummer 3 van de wereldranglijst ondervond tijdens trainingen echter nog steeds een klein beetje hinder van zijn buikspierblessure. Hij wilde geen risico nemen en meldde zich af.