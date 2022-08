Van Nistelrooij prijst karakter en wilskracht van PSV

Ruud van Nistelrooij complimenteerde de spelers van PSV dinsdag, na de zege op AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League (3-2), voor hun doorzettingsvermogen. Uitschakeling leek lange tijd nabij, maar de Eindhovenaren redden het na verlenging toch nog.

“Het wedstrijdverloop was duidelijk”, zei Van Nistelrooij, die zag dat Monaco de overhand had en PSV achteruit drukte. “De tweede helft kwamen we er niet meer uit. Dan moet je het ergens anders vandaan zien te halen. Ik heb vandaag weer gezien dat wij nooit opgeven. Het zit goed met het karakter, de wilskracht, de mentaliteit en eenheid.”

Monaco maakte veel indruk op Van Nistelrooij. “Zij zijn van Champions League-niveau. Elke positie is dubbel bezet. De realiteit is dat wij daar nog niet aan kunnen tippen”, zei de trainer. “Als Nederlandse club wil je het liefst de bal 80 procent van de tijd in bezit hebben en een tegenstander overhoop spelen. Maar dat zit er niet altijd in.”

Toen Van Nistelrooij merkte dat AS Monaco voetballend de baas was, meldde de oud-spits zich zelf soms ook bij de zijlijn. “Ik ben mezelf op die momenten, je neemt toch je karakter mee”, aldus de trainer over zijn korte gesprekjes met de arbitrage. “Toen wij de 3-2 maakten, zag ik iedereen om me heen juichen. Maar ik kwam wel weer terug in mijn rust om de juiste keuzes te maken. Want zij hadden daarna ook nog de nodige tijd om op zoek te gaan naar de 3-3. PSV is een team met een uitzonderlijke vechtlust. Dat zag ik vorig seizoen al tijdens de bekerfinale.”