Meteen ‘do or die’ voor PSV in voorrondes Champions League

De maand augustus is nog maar net begonnen en nu al staat één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar op de planning voor PSV; namelijk die tegen AS Monaco van vanavond in de voorronde van de Champions League. Vorige week wisten de Eindhovenaren er een 1-1 uit te slepen, maar dit keer zal de ploeg van Ruud van Nistelrooij aan het langste eind moeten trekken om nog kans te maken op de vele miljoenen euro’s uit het begeerde toernooi.

Al weken gaat het in Eindhoven maar over één ding: het kwalificeren voor de Champions League. Het Europese toernooi is aantrekkelijk omdat clubs er een hoop geld in kunnen verdienen. Voor PSV is dit vooral interessant omdat het het financiële gat wil dichten met sportief rivaal Ajax. Maar om daar te komen, moet PSV eerst twee voorrondes overleven. Via loting is PSV gekoppeld aan AS Monaco, waartegen de ploeg vorig jaar ook al eens speelde. Toen moesten de Eindhovenaren het onderspit delven. Ditmaal hoopt PSV beter voor de dag te komen en thuis de klus wel te klaren, wat toegang zou geven tot de laatste voorronde.

Beladen schema

PSV beleefde een ideale generale afgelopen weekend, toen FC Emmen thuis met 4-1 werd verslagen. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Maar de wedstrijden vooraf aan AS Monaco-PSV en PSV-AS Monaco, waren voer voor gesprek. De Brabanders waren niet blij met het duel om de Johan Cruijff Schaal voorafgaand aan de heenwedstrijd. De spelers zouden niet voldoende rust krijgen tussen de twee duels en aan het einde van de eerste wedstrijd met AS Monaco leek dat PSV op te breken. De ploeg stond een lange tijd met 1-0 voor, maar vlak voor tijd viel toch een tegendoelpunt. Dit gebeurde na een fase waarin het leek alsof de ploeg het allemaal niet meer kon belopen.

Miljoenen in het verschiet

Dinsdagavond wordt de return van het tweeluik gespeeld en zal duidelijk worden wie een ronde verder mag om het hoofdtoernooi te bereiken. Mogelijk wacht er dan een Schotse (Rangers FC) of Belgische tegenstander (Union Sint-Gillis). Mocht PSV ook dat tweeluik zonder kleerscheuren door komen, dan kan de club uit Eindhoven 35 miljoen euro bijschrijven op de rekening. Bij goede resultaten kan dit bedrag nog veel hoger oplopen, maar dan moet PSV wel eerst zo ver zien te komen.