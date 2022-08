Tennisser Kyrgios is Medvedev de baas in Montreal

Tennisser Nick Kyrgios heeft bij het masterstoernooi in Montreal de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld. De 27-jarige Australiër won in drie sets van de nummer 1 van de wereld: 6-7 (2) 6-4 6-2.

Kyrgios won vorige week het toernooi van Washington. Dat was zijn eerste toernooi sinds hij in juli de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic.

Medvedev was de titelverdediger op het masterstoernooi. Vorig jaar pakte de Rus de titel in Canada door de Amerikaan Reilly Opelka in de finale te verslaan.

Medvedev won vorige week zijn eerste titel van 2022 in Los Cabos in Mexico. In Montreal had hij een bye in de eerste ronde en met de Australiër een sterke tegenstander in de tweede ronde. De Rus won de eerste set nog wel in de tiebreak, maar raakte meteen in de tweede zijn opslagbeurt kwijt. Die achterstand kon hij niet meer goedmaken.

In de derde set ging het gelijk op en kreeg Medvedev meteen kansen op een break. Kyrgios overleefde die en won op 2-2 vervolgens vier games op rij.

“Dit is de vierde keer dat we tegen elkaar spelen en ik was al succesvol tegen hem in het verleden”, zei de Australiër. “Maar hij had ook al eens van mij gewonnen. Ik heb het gevoel dat we elkaars spel goed kennen. Ik ben niet het soort speler dat naar de ranking kijkt als hij aan een wedstrijd begint, het gaat er gewoon om tegen wie ik speel en wat voor ballen ze me geven.”

Kyrgios had een goed plan hoe hij tegen de Rus wilde spelen. “Ik had voor ogen hoe ik ging spelen, veel serve-and-volley en agressief spel van achteruit. Ik heb dat beter uitgevoerd dan hij, daar komt het uiteindelijk op neer. Hij won de eerste set, maar ik merkte dat ik ook mogelijkheden had. Ik hoop dat ik deze vorm kan vasthouden.”