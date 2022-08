Veel belangstelling om huis te huren waar Cruijff in opgroeide

Voor de woning in Amsterdam-Oost waar Johan Cruijff is opgegroeid is erg veel belangstelling, bevestigt woningcorporatie Ymere na berichtgeving van AT5. Het huis staat sinds kort te huur. Volgens Ymere zijn er inmiddels meer dan 1200 mensen die interesse hebben in het pand, een sociale huurwoning van 62 vierkante meter in Betondorp.

Het gaat om de Akkerstraat 32, waar de Amsterdamse voetballegende vanaf zijn geboortejaar 1947 tot 1959 woonde. “Het gaat inmiddels om 1202 aanmeldingen” zegt de woordvoerder donderdagmiddag over de belangstelling. “Dat is ruim zes keer zoveel als wat gebruikelijk is voor een huis als dit.”

Dat Cruijff er woonde heeft daar uiteraard veel mee te maken, aldus Ymere. “Het is een bijzonder huis en er is nu extreem veel aandacht voor. Maar het zegt ook alles over de crisis op de woningmarkt. Dit laat ook zien dat er nog veel meer huizen bijgebouwd moeten worden.”

De kosten voor de woning bedragen maximaal 762 euro per maand. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met vrijdag reageren via platform WoningNet. De toekomstige bewoners worden ingelicht over de geschiedenis van de woning. Ook zitten er op de ramen stickers met uitspraken van de wereldberoemde voetballer. Die moeten blijven zitten.

Volgens de woordvoerder van Ymere moeten de volgende bewoners er ook rekening mee houden dat er met regelmaat toeristen en bewonderaars van Cruijff bij het huis aan de Akkerstraat staan. “Je moet dat als bewoner wel weten en daar ook tegen kunnen, dat mensen af en toe even naar binnen kijken of zelfs aanbellen.”