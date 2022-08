Vos wint ook derde etappe Ronde van Scandinavië

Marianne Vos heeft ook de derde etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. Het was een rit van Moss naar Sarpsborg over ruim 118 kilometer, de eerste op Noorse bodem na etappes in Denemarken en Zweden. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma en de eerste twee etappes al had gewonnen, hield in een sprint van een grote groep de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Belgische Shari Bossuyt achter zich.

Ook Lucinda Brand (6e), Yara Kastelijn (8e) en Floortje Mackaij (9e) eindigden in de top 10. Vos blijft uiteraard ook de leidster in de wedstrijd die zondag eindigt. Ze heeft inmiddels een voorsprong van 22 seconden op Bossuyt. Ludwig is op 24 seconden van Vos derde.