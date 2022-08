Zverev zeker van deelname Daviscup Finals, twijfelt over US Open

Alexander Zverev is er zeker van dat hij over een maand zijn opwachting maakt op de Daviscup Finals. De Duitse olympische kampioen is sinds Roland Garros, begin juni, niet meer in actie gekomen wegens een zware enkelblessure.

“Ik ben al hard aan het trainen voor de Daviscup. Bij mij bestaat er geen enkele twijfel of ik van de partij ben tijdens de Finals”, zei Zverev. De groepsfase van het eindtoernooi wordt van 13 tot en met 18 september gespeeld, verdeeld over vier steden. Duitsland werkt de groepswedstrijden af in Hamburg.

“Dat wordt voor mij een hoogtepunt van het seizoen”, zei de revaliderende Zverev (25). “Net als voor de anderen in het team. We spelen tegen sterke tegenstanders, maar hebben zelf ook een goede ploeg.” De Duitsers zijn ingedeeld met Frankrijk, BelgiĆ« en AustraliĆ«.

Voorafgaand aan de Daviscup Finals staat de US Open op het programma, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Of Zverev – in 2020 finalist in New York – daar van de partij is, is op dit moment nog niet duidelijk. “Als het een ‘normaal’ toernooi was, volgens het best-of-three-format, dan had ik misschien gezegd dat ik er klaar voor was. Maar terugkeren op een toernooi met best-of-five is moeilijker”, aldus de nummer 2 van de wereld.

Zverev liep begin juni in Parijs een zware enkelblessure op in zijn partij tegen Rafael Nadal, die uiteindelijk de titel veroverde.