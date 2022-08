Baanrensters veroveren EK-zilver op de teamsprint

De Nederlandse baanwielrensters hebben bij de EK in München het zilver gepakt op het onderdeel teamsprint. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx legden het in de finale af tegen de Duitse vrouwen Lea Sophie Friedrich, Pauline Sophie Grabosch en Emma Hinze.

De Duitsen waren op de 200 meterbaan van München goed voor een tijd van 38,061. Nederland, de titelverdediger, stelde daar 38,304 tegenover.

De Duitse vrouwen waren ook in de kwalificaties en de eerste ronde telkens sneller dan hun Nederlandse opponentes. Het verschil was steeds zo’n vier tienden van een seconde. Duitsland is ook regerend wereldkampioen en werd tweede op de Olympische Spelen van Beijing, waar het onderdeel nog met twee rensters werd afgewerkt. Het brons was voor Polen.

Op de EK van vorig jaar, waar Nederland het eerste titeltoernooi met drie vrouwen in de baan op de teamsprint won, miste Duitsland vedette Hinze. Oranje won in een wereldrecord, maar ontbrak later op de WK omdat Nederland mede vanwege de coronapandemie niet was afgereisd naar wedstrijden in de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor deelname aan de WK, waar Duitsland wel compleet was en meteen de beste tijd ooit realiseerde. De Nederlandse mannen mochten er als titelverdediger wel rijden en veroverden het goud.

Lamberink vertelde bij de NOS tevreden te zijn met haar optreden als starter. “Ik ben heel blij met mijn startronde, al is het moeilijk om te reflecteren omdat je op een kortere baan rijdt. Tweede worden is op zich jammer, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. In de finale hebben we een goede rit laten zien.”

Braspennincx noemde het niveau van Nederland in de breedte hoog. “We hebben ook nog Steffie (van der Peet) en Laurine (Van Riessen). We zijn verwend”, aldus de olympisch kampioene keirin, die verder niet in actie komt in München.