Teamsprinters overtuigend naar goud op EK baanwielrennen

De Nederlandse baansprinters hebben zoals verwacht hun Europese titel op de teamsprint geprolongeerd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland snelden op de 200 meterbaan van München naar een tijd van 34,639. Daarmee waren ze duidelijk te sterk voor het Franse team, dat bestond uit Timmy Gillion, Rayan Helal en Sébastien Vigier: 35,516.

Het trio, dat zich de Bullet Train noemt, komt op de EK verder niet in actie. Het toernooi in München wordt op een gelegenheidsbaan afgewerkt die 50 meter korter is dan de reguliere pistes waarop grote toernooien worden afgewerkt. De Nederlanders vonden voor de individuele onderdelen het risico op blessures te groot terwijl het ook niet past in de voorbereiding op de WK, waar ze ook titelverdediger zijn.

Het brons was voor de Britten.