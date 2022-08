Zwemmer Kamminga niet meer in actie op EK

Arno Kamminga komt bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome niet meer in actie. Kamminga zou al niet uitkomen op de 50 meter schoolslag, maar heeft zich nu ook teruggetrokken voor de 200 meter schoolslag. De Katwijker, vorig jaar op de Spelen van Tokio winnaar van twee zilveren medailles, is sinds de WK in Boedapest, eerder deze zomer, al niet fit. Ook kreeg hij te maken met een coronabesmetting.

Kamminga stelde vrijdag teleur met de zevende plaats op de 100 meter schoolslag, de afstand waarop hij enkele weken geleden in Boedapest op de WK nog het zilver veroverde. Diezelfde avond won hij nog het goud met de gemengde estafette op de 4×100 meter wisselslag.