De Nederlandse gemengde ploeg voor de 4×100 meter wisselslag heeft bij de EK in Rome goud veroverd. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen zwommen met 3.41,73 naar de Europese titel.

Korstanje moest als derde zwemmer veel tijd goed maken op de landen die met twee mannen waren gestart. Hij tikte net voor Italiƫ als eerste aan, waardoor Steenbergen het kon afmaken. Die toonde nogmaals haar goede vorm en bleef de Italiaanse Silvia Di Pietro voor. Het brons was voor titelverdediger Groot-Brittanniƫ.

De estafetteploeg was eerder op de dag in de series al de snelste geweest met 3.46,64. Toen zwom Tessa Giele als laatste. Haar plaats werd in de finale ingenomen door Steenbergen. Het is de tweede gouden medaille voor Steenbergen deze vrijdag en de derde in totaal. Ze won eerder op de avond de Europese titel op de 100 meter vrije slag en een dag eerder goud met de estafettezwemsters op de 4×200 meter vrije slag.

Bij de uitgestelde EK die vorig jaar plaatsvonden in Boedapest, veroverde het Nederlandse viertal zilver achter Groot-Brittanniƫ. Op de WK eerder deze zomer was er voor de estafetteploeg op dit nummer brons.