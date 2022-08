Zwemster Steenbergen pakt bij EK goud op 100 meter vrije slag

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de EK in Rome goud veroverd op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Steenbergen tikte aan na 53,24 seconden. Ze bleef de Française Charlotte Bonnet en Freya Anderson uit Groot-Brittannië voor.

Voor Steenbergen is het de tweede titel op dit EK. Donderdag veroverde ze met de estafette van de 4×200 meter vrije slag goud met een sterke race als slotzwemster.

Steenbergen verbeterde haar eigen persoonlijke record van 53,41. Ze volgt de inmiddels gestopte Femke Heemskerk op, die de titel won in 2021.

“Heel gaaf, het ging heel goed” zei Steenbergen bij de NOS. “Ik zag na 50 meter al dat ik ernaast lag en moet het hebben van mijn ’terugbaan’. Ik was wel zenuwachtig, gisteren ging supergoed en dan wil je dat ook individueel laten zien. Bij de WK ging het mis in de halve finale. Dat ik het nu hier laat zien en een persoonlijk record zwem in de finale, meer kan je niet hopen.”

Zwemmer Nyls Korstanje greep naast de medailles op de 50 meter vlinderslag. Korstanje tikte aan na 23,10 seconden en dat was goed voor de vierde plaats. Het goud ging naar Thomas Ceccon uit Italië, voor de Fransman Maxime Grousset en Diogo Matos Ribeiro uit Portugal. De winnende tijd van Ceccon van 22,89 is langzamer dan het Nederlands record (22,88) dat Korstanje in de halve finales zwom.

Ook Arno Kamminga pakte op de 100 meter schoolslag geen medaille. De 26-jarige Katwijker kwam tot 59,68 en werd daarmee slechts zevende. Het goud ging naar de Italiaanse wereldkampioen Nicolò Martinenghi in 58,26.

De houder van alle Nederlandse records op de schoolslag en winnaar van olympisch zilver en WK-zilver kreeg in de aanloop naar de EK in het buitenbad in Rome te maken met een coronabesmetting.