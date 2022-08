Zwemster Steenbergen ziet mondiale potentie in jong estafetteteam

Zwemster Marrit Steenbergen ziet veel potentie in de estafetteploeg op de 4×200 meter vrije slag. Het jonge Nederlandse kwartet, waarin Steenbergen met haar 22 jaar de oudste is, pakte bij de EK in Rome heel verrassend goud op dit onderdeel. Dat betekende een primeur voor Oranje.

“We hebben nu vier meiden die heel goed zijn op de 200 vrij”, zegt Steenbergen. “Janna van Kooten is pas 17 jaar, ik ben met 22 jaar de oudste. We zijn nog lang niet uitgegroeid. Er zit heel veel rek in deze ploeg. Die onderlinge concurrentie geeft een extra zetje, iedereen wil de beste zijn. Als we allemaal blijven doorgroeien, dan zit hier iets heel moois in. Volgend jaar op de WK willen we deze finale ook zwemmen. Dan kunnen we zien wat we op wereldniveau kunnen. Deze Europese titel is een heel mooie stap en geeft inspiratie. We gaan met z’n allen keihard werken om ook op de WK en de Spelen een rol van betekenis te spelen.”

De Nederlandse zwemsters pakten het goud in 7.54,07, een tijd die vorig jaar op de Spelen van Tokio goed was geweest voor de zevende plek. In Rome traden niet alle landen in hun sterkst mogelijke samenstelling aan. “Maar daar kunnen wij niets aan doen. Wij zijn hier gewoon de snelste en pakken een Europese titel”, aldus Steenbergen, die jarenlang het ‘jonkie’ was in de estafetteploegen. Na het afscheid van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk is de Friezin nu de meest ervaren zwemster.

Steenbergen vormde in het buitenbad van het Foro Italico een kwartet met Imani de Jong, Silke Holkenborg (beiden 20 jaar) en Janna van Kooten, die zondag haar 18e verjaardag viert. “Mijn rol is wel veranderd. Als jongste sta je anders in zo’n groep, dan is alles spannend en wil je het vooral heel graag goed doen. Nu heb ik wat meer ervaring dan de andere meiden. Voor hen is dit allemaal nieuw. Ik probeer ze te helpen, ook door kort voor zo’n finale tegen ze te zeggen: het komt goed, gewoon allemaal je ‘ding’ doen. En vooral: geniet ervan, want dit is een EK-finale.”

Als slotzwemster haalde Steenbergen het historische goud binnen. Na haar individuele successen van eind vorig jaar op de EK kortebaan (goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij) wil Steenbergen ook oogsten in het 50-meterbad in Rome. Vrijdagavond zwemt ze de finale van de 100 vrij, waarvoor ze zich als tweede plaatste. “Mijn vorm is heel goed. De coronaperiode is een soort ‘reset’ voor me geweest. Ik heb een paar jaar gehad waarin mijn zelfvertrouwen iedere keer een klap kreeg. Dit seizoen gaat het allemaal supergoed en dat geeft heel veel vertrouwen.”