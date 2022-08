Almeida als kopman Emirates naar Vuelta

Wielerploeg UAE Team Emirates komt met João Almeida als kopman naar de start van de Ronde van Spanje in Utrecht. De Portugese wielrenner moest de Giro d’Italia kort voor het einde verlaten vanwege een coronabesmetting. Hij stond vierde in het klassement. Het wordt zijn debuut in de Vuelta die vrijdag begint en drie dagen op Nederlandse bodem plaatsvindt.

“De afgelopen maanden ging het niet helemaal zoals gewenst, maar ik kijk uit naar mijn debuut in de Vuelta”, zegt Almeida op de website van zijn ploeg. “Mijn conditie was niet 100 procent, maar in de Ronde van Burgos heb ik mijn vertrouwen hervonden”, aldus de 24-jarige Portugees, die in Spanje een rit won en tweede werd achter de Fransman Pavel Sivakov in het eindklassement.

Voor de massasprints rekent het team op de Duitser Pascal Ackermann. In de bergen hoopt Almeida steun te krijgen van met name de Amerikaan Brandon McNulty en de Spanjaard Marc Soler.