Bijrol Nederlandse triatleten op door Frankrijk gedomineerd EK

De Nederlandse triatleten hebben bij de EK in München geen rol van betekenis kunnen spelen. Richard Murray, Donald Hillebregt en Victor Goené wisten de race over 1500 meter zwemmen, 39,2 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen allemaal te volbrengen, maar eindigden in de achterhoede. Het podium bestond volledig uit Franse triatleten.

Léo Bergère pakte in 1.41.09 het goud, voor zijn landgenoten Pierre Le Corre en Dorian Coninx. Murray, de geboren Zuid-Afrikaan die voor het eerst voor Nederland uitkwam op een EK, eindigde op de 37e plaats. De 33-jarige man van de Nederlandse triatlete Rachel Klamer gaf bijna 5 minuten toe op de winnaar. Hillebregt werd 51e op 8.16, vlak voor Goené.

Klamer speelde een dag eerder ook al een bijrol in de vrouwenwedstrijd. De nummer 4 van de Olympische Spelen van Tokio moest genoegen nemen met de zestiende plaats. De Europese titel ging naar de Britse Non Stanford.

De triatleten sluiten hun EK zondagavond af met de gemengde teamestafette. Op dit onderdeel eindigde Nederland vorig jaar in Tokio op de vierde plaats.