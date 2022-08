Brinkman wil zich op EK verder ontdekken als marathonloopster

Nienke Brinkman wil zichzelf maandag op de EK in München verder ontdekken als marathonloopster. De 28-jarige atlete verraste door in de marathon van Rotterdam het Nederlands record van Lornah Kiplagat te verpulveren: 2.22.51. Haar eerste kampioenschapsmarathon namens Nederland is in ieder geval een droom die uitkomt.

“Ik had met hockey altijd de droom om voor Nederland te spelen, maar wist dat het niet ging lukken. Ik haalde niet eens de hoofdklasse”, zei Brinkman. “Die droom voor een andere sport was ver weg, totdat ik die proefmarathon deed met mijn vrienden. Dat ging heel goed en toen ik het wat serieuzer oppakte eind 2020, begon het in gedachten en dromen toch te komen.”

Wat de snelste Nederlandse marathonloopster kan op de EK marathon, daar moet ze nog achter komen. “Het is lastig te zeggen of ik kans maak op een medaille. Ik ben ook niet zo gefocust op die doelen. Ik wil mezelf uitdagen en beter worden dan mijn vorige ik”, zegt de atlete. “Ik probeer nog te ontdekken wat werkt. Dat komt voort uit hoeveel plezier ik eruit haal.”

Zo liep Brinkman tussen de marathon van Rotterdam en die op de EK een marathon door de bergen in het Spaanse Baskenland. Ze won in 4 uur 16 minuten en 43 seconden en verbeterde het parcoursrecord met bijna 20 minuten.

Die overwinning was een verrassing, zegt ze. Brinkman kwam er tijdens de race achter dat ze kon gaan winnen. “Toen ik alleen voorop lag, wilde ik ook eerste blijven en niet meer ingehaald worden.” Dat nam ze mee door voor de strategische race op de EK te oefenen op tempowisselingen. Ze is voorlopig ook niet van plan te stoppen met de combinatie met het trailrunning, het rennen over moeilijk begaanbare bergpaadjes. “Het werkt voor mij. Ik doe het zolang ik er blij van word. Ik vind het ook niet risicovoller dan altijd hetzelfde doen.”

De atlete die bezig is met haar promotie-onderzoek in de geofysica in Zürich ziet de trailrun als een goede voorbereiding. “Ik denk dat het mijn lichaam op een andere manier prikkels geeft. Het zijn minder extensieve blokken en iets meer explosief. Aan de andere kant duurt zo’n race 4 uur. Als marathontraining is het denk ik goed om zulke races te doen. Ik herstelde er ook sneller van dan van de marathon van Rotterdam.”

In München worden lastige omstandigheden verwacht door de hitte. “Ik vind warm wel lekker, maar je hebt warm en heet”, zegt Brinkman. “We hebben trainingen in Italië gedaan met een gevoelstemperatuur van 38 graden om te testen hoe ik ermee omga. En daarnaast wat sauna-trainingen.”