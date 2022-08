Brons voor baanwielrenster De Zoete op afvalkoers EK

Baanwielrenster Mylène de Zoete heeft bij de EK in München brons veroverd op de afvalkoers. De 23-jarige De Zoete viel als voorlaatste af in de wedstrijd die geruime tijd stillag na een zware valpartij, met wereldkampioene Letizia Paternoster als voornaamste slachtoffer.

De 23-jarige Italiaanse ging op de korte wielerbaan in München in het gedrang als eerste onderuit. Het leidde tot een massale valpartij. Paternoster werd minutenlang op de baan behandeld door medisch personeel en vervolgens per brancard afgevoerd.

Na een lange onderbreking ging de afvalkoers verder. Nadat De Zoete was afgevallen, streden Lotte Kopecky en Pfeiffer Georgi om de Europese titel. De Belgische Kopecky pakte het goud, de Britse moest genoegen nemen met zilver.

De Zoete bezorgde de Nederlandse baanploeg de vierde medaille op deze EK. De teamsprinters Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland pakten vrijdag goud, de Nederlandse vrouwen moesten op dit onderdeel genoegen nemen met zilver. Vincent Hoppezak won brons op de puntenkoers.