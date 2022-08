Clevering en Meester pakken brons in twee zonder op EK roeien

Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben tijdens de Europese kampioenschappen roeien in München het brons veroverd in de twee zonder. Het Nederlandse duo begon sterk maar zag de roeisters van Roemenië (goud) en Groot-Brittannië (zilver) onderweg passeren. Het verschil tussen de Roemeense en de Britse vrouwen was een kleine 2 seconden. Nederland gaf meer dan vijf tellen toe.

Clevering en Meester maakten op de Olympische Spelen van Tokio nog deel uit van de vier zonder, die goed was voor zilver. Die boot veroverde de afgelopen drie jaar de Europese titel.

In de vier zonder slaagden Benthe Boonstra, Tinka Offereins, Hermijntje Drenth en Marloes Oldenburg er niet in een medaille te veroveren. In de laatste 500 meter vielen de Nederlandse vrouwen terug naar de vijfde plaats. Het verschil met Groot-Brittannië, dat in de strijd om de medailles Ierland en Roemenië achter zich hield, was iets meer dan 8 seconden.

De WK roeien zijn half september in het Tsjechische Racice.