EK-brons voor zwemster De Waard op 50 vlinder

Zwemster Maaike de Waard heeft bij de EK in Rome brons gepakt op de 50 meter vlinderslag. De Waard (25) tikte in het buitenbad van het Foro Italico als derde aan in 25,62 seconden, een persoonlijk record. Het goud ging naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström: 24,96.

Marie Wattel uit Frankrijk pakte het zilver in 25,33. Kim Busch, de tweede Nederlandse in de finale van de 50 vlinder, eindigde als zevende in 26,35.

Sjöström volgt Ranomi Kromowidjojo op als Europees kampioene op de 50 vlinder. De Nederlandse zegevierde vorig jaar in Boedapest, in 25,30. Kromowidjojo beëindigde begin dit jaar haar zwemcarrière.

Sjöström won de 50 vlinder bij de EK’s van 2012, 2014, 2016 en 2018. De 28-jarige Zweedse ontbrak vorig jaar bij de EK vanwege de naweeën van een elleboogbreuk.

Tes Schouten eindigde in de finale van de 100 meter schoolslag op de zevende plaats. De 21-jarige Schouten tikte aan in 1.07,66, ruim boven haar Nederlands record (1.06,92). De Europese titel ging naar de pas 17-jarige Italiaanse Benedetta Pilato: 1.05,97.