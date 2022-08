EK-zilver voor roeisters Youssifou en De Jong in dubbeltwee

Laila Youssifou en Roos de Jong hebben Nederland zaterdag de vierde medaille bezorgd bij de Europese kampioenschappen roeien in München. Het Nederlandse duo pakte het zilver in de dubbeltwee achter het ongenaakbare Roemenië. De olympisch kampioen was een klasse apart in een tijd van 7.14,85. Youssifou en De Jong gaven net geen 7 seconden toe op Ancuta Bodnar en Simona Radis. Italië eindigde als derde.

Het nieuwe Nederlandse duo in de dubbeltwee had dit jaar al twee keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Jong behaalde met Lisa Scheenaard vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio nog brons.

Eerder was er in München al zilver voor Nederland in de dubbelvier bij de vrouwen en de vier zonder bij de mannen. Ymkje Clevering en Veronique Meester pakten het brons in de twee zonder.

Over een maand zijn de wereldkampioenschappen in Tsjechië.