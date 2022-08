Formule E-coureur De Vries dankt halo na mega-crash in Seoul

De halo, de beschermende beugel over de cockpit, heeft Formule E-coureur Nyck de Vries in Seoul behoed voor een mogelijk zware kwetsuur. De Vries schoof met zijn elektrische Mercedes onder een andere auto die op het natte asfalt uit de bocht was gevlogen. De 27-jarige Fries kon ongedeerd uitstappen, met dank aan de halo.

“Helaas was mijn race in de eerste ronde al voorbij”, aldus De Vries op Twitter. “Gelukkig heeft de halo me beschermd. Het belangrijkste is dat iedereen in orde is.”

De E-prix in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, de voorlaatste wedstrijd van het seizoen in de elektrische raceklasse, begon op een nat circuit. Aan het einde van de eerste ronde schoot in de voorlaatste bocht de ene na de andere auto van de baan. In totaal acht coureurs schoven de omheining in. De Mercedes van De Vries schoot zelfs onder de Nissan van Sébastien Buemi. Na de mega-crash werd de race voor drie kwartier stilgelegd.

Na de onderbreking reed Mitch Evans naar de winst. De Nieuw-Zeelander verkleinde in het WK-klassement zijn achterstand op Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van De Vries, tot 21 punten. Vandoorne eindigde als vijfde. Zondag staat in Seoul de slotrace van het seizoen op het programma. Vorig jaar pakte De Vries de wereldtitel in de Formule E. De Nederlander staat nu op de negende plaats in het klassement, twee plekken achter Robin Frijns. De Limburger eindigde zaterdag op de achtste plaats in Seoul.