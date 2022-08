Korstanje, Toussaint en De Waard naar zwemfinales op EK

De Nederlandse zwemmers Nyls Korstanje, Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben finaleplaatsen behaald bij de EK in Rome. Korstanje deed dat op de 100 meter vlinderslag, Toussaint en De Waard plaatsten zich voor de strijd om de medailles op de 50 meter rugslag. Bij de EK van vorig jaar in Boedapest pakten Toussaint en De Waard respectievelijk goud en brons op deze afstand.

Korstanje zette in de halve finales met 51,46 de derde tijd neer, achter de Hongaar Kristóf Milák (51,01) en Noè Ponti uit Zwitserland (51,16). De 23-jarige Fries bleef net boven het Nederlands record dat hij eerder deze zomer neerzette in de halve finales van de WK in Boedapest (51,41). Die tijd was toen net niet genoeg om de finale te halen.

Korstanje kwalificeerde zich eerder deze week in het Foro Italico als eerste voor de finale van de 50 vlinder, maar daarin eindigde hij als vierde.

In de halve finales van de 50 rug eindigden Toussaint (27,84) en De Waard (28,00) beiden als derde in hun race. De Italiaanse Silvia Scalia plaatste zich in 27,39 als eerste voor de finale van zondagavond. Toussaint heeft met 27,10 het Nederlands en Europees record op deze afstand op haar naam staan.