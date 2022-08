Mannen acht verrast met zilver op EK roeien

De Nederlandse mannen acht heeft bij de Europese kampioenschappen roeien in München het zilver gepakt. Dat was zeker gezien het raceverloop verrassend, want Oranje kende een mislukte start en moest als vijfde en laatste in de achtervolging.

Met stuurvrouw Dieuwke Fetter roeiden Abe Wiersma, Niki van Sprang, Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Michiel Mantel, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker en Guus Mollee naar de tweede plaats achter Groot-Brittannië. Het brons was voor Italië.

De roeiers leken zelf ook verbaasd over het resultaat. Na een misslag van Krommenhoek was de boot in de beginfase vrijwel stilgevallen, de inhaalrace die daarop volgde was indrukwekkend.

De tweede plaats op het slotnummer van de eerste finaledag betekende de vierde zilveren medaille voor de sterk verjongde Nederlandse equipe. Laila Youssifou en Roos de Jong eindigden als tweede in de dubbeltwee achter het ongenaakbare Roemenië. De olympisch kampioen was een klasse apart in een tijd van 7.14,85. Youssifou en De Jong gaven net geen 7 seconden toe op Ancuta Bodnar en Simona Radis. Italië eindigde als derde. Het nieuwe Nederlandse duo in de dubbeltwee had dit jaar al twee keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Jong behaalde met Lisa Scheenaard vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio nog brons.

Zilver was er ook voor de vrouwen in de dubbelvier en de mannen vier zonder. De vrouwenboot met een nieuwe jonge ploeg moest alleen Groot-Brittannië voorlaten. Het verschil was groot. De Britse vrouwen zetten een tijd neer van 6.49,21. Bente Paulis, Nika Vos, Tessa Dullemans en Ilse Kolkman passeerden de finishlijn na 6 minuten en 52,52 seconden. Het brons ging naar Oekraïne.

De mannen vier – Ralf Rienks, Rik Rienks, Sander de Graaf en Ruben Knab – kwam uit op een tijd van 6.17,69. Alleen het Britse kwartet, de titelverdediger, was sneller: 6.15,43. Het brons was voor Roemenië. De broers Rienks zijn zonen van tweevoudig olympisch kampioen Nico Rienks.

Ymkje Clevering en Veronique Meester waren goed voor brons in de twee zonder. Het Nederlandse duo begon sterk maar zag de roeisters van Roemenië (goud) en Groot-Brittannië (zilver) onderweg passeren. Het verschil tussen de Roemeense en de Britse vrouwen was een kleine 2 seconden. Nederland gaf meer dan vijf tellen toe.

Clevering en Meester maakten op de Olympische Spelen van Tokio nog deel uit van de vier zonder, die goed was voor zilver.