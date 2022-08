Roemeen Popovici (17) verbetert 13 jaar oud wereldrecord 100 vrij

De Roemeense zwemmer David Popovici heeft het 13 jaar oude wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Het 17-jarige supertalent pakte bij de EK in Rome het goud op het koningsnummer in 46,86 seconden. Daarmee dook hij vijfhonderdste van een seconde onder het wereldrecord dat in 2009 tijdens de WK in hetzelfde zwembad werd gezwommen door de Braziliaan César Cielo (46,91).

Popovici veroverde eerder deze zomer bij de WK in Boedapest goud op de 100 en 200 meter vrije slag. De Roemeen zorgde zaterdagavond in het Foro Italico voor het eerste wereldrecord tijdens deze EK.

De Hongaar Kristóf Milák moest op gepaste afstand van Popovici genoegen nemen met zilver (47,47), het brons ging naar de Italiaan Alessandro Miressi.