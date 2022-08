Serena Williams begint toernooi Cincinnati tegen Raducanu

Serena Williams begint het tennistoernooi van Cincinnati met een partij tegen de Britse Emma Raducanu. Daarmee treft de Amerikaanse, die bezig is aan haar afscheidstournee, de winnares van de US Open van vorig jaar. Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint.

Williams won na een blessureperiode vorige week in Toronto voor het eerst na ruim een jaar weer een partij. De 23-voudig grandslamkampioene maakte daarna in een interview met Vogue bekend dat ze wellicht bezig is aan haar laatste weken als tennisprof. Niet veel later verloor ze van de Zwitserse Belinda Bencic. In Cincinnati wacht haar een zware klus. Mocht ze winnen van Raducanu dan is mogelijk de Belarussische Victoria Azarenka haar volgende tegenstandster.

Williams, die op haar zeventiende in 1999 op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde, speelde niet eerder tegen Raducanu. De 19-jarige Britse won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.

Bij de mannen begint Botic van de Zandschulp met een partij tegen de Amerikaan Maxime Cressy. Bij winst volgt een duel met de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev die een bye heeft in de eerste ronde. Novak Djokovic trok zich zoals verwacht terug voor het masterstoernooi van Cincinnati. De Serviër, vorige maand winnaar van Wimbledon, wacht nog op versoepeling van de coronaregels in de VS. Djokovic is niet gevaccineerd en daarom vooralsnog niet welkom in New York.