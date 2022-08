Zwemster Marrit Steenbergen heeft haar vierde medaille veroverd op de EK in Rome. De 22-jarige Friezin, die al drie keer goud pakte, hielp de Nederlandse estafetteploeg in het Foro Italico aan het brons op de 4×100 meter vrije slag. De rest van het kwartet bestond uit Kim Busch, Tessa Giele en Valerie van Roon.

Nederland lag lang op de vierde plaats. Slotzwemster Steenbergen, die een dag eerder de Europese titel had gepakt op de 100 vrij, rukte al snel op naar de derde plaats. Het lukte haar niet meer om Groot-Brittanniƫ (goud in 3.36,47) en Zweden (zilver in 3.37.29) te passeren. Het Nederlandse kwartet eindigde als derde in 3.37,59.

Steenbergen pakte naast de individuele titel op de 100 vrij ook goud op de 4×200 vrij en 4×100 wissel gemengd. Ze kwalificeerde zich zaterdag als eerste voor de finale van zondagavond op de 200 vrij.

Bij de WK van eerder deze zomer in Boedapest eindigden Busch, Giele, Van Roon en Steenbergen op de zevende plaats op de 4×100 vrij. Op het vorige EK, ruim een jaar geleden in Boedapest, werd Nederland tweede op dit onderdeel. Toen had Steenbergen gezelschap van Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk (beiden inmiddels gestopt) en Kira Toussaint.