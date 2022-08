Tennisster Haddad Maia zet opmars voort in Toronto

De Braziliaanse tennisster Beatriz Haddad Maia zet haar opmars op de wereldranglijst voort. Nadat ze eerder al favoriete Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, had uitgeschakeld, bereikte ze ten koste van olympisch kampioene Belinda Bencic de halve finales van het hoog aangeschreven toernooi van Toronto. Haddad Maia neemt het daarin op tegen Karolina Pliskova uit Tsjechiƫ.

Haddad Maia (26) begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham nadert ze door haar optreden in Toronto de top 20. “Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Het is een speciaal moment”, zei de Braziliaanse na haar zege in drie sets: 2-6 6-3 6-3.

In de andere halve finale staan de Roemeense Simona Halep en de Amerikaanse Jessica Pegula tegenover elkaar.