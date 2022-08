Turnsters vierde in landenwedstrijd EK

De Nederlandse vrouwenploeg is bij de Europese kampioenschappen turnen in München als vierde geëindigd. Naomi Visser, Tisha Volleman, Vera van Pol en Sanna Veerman kwamen na hun rondgang langs de vier toestellen uit op een score van 156,464.

De titel ging naar de Italiaanse turnsters, die voor de tweede keer het beste team van Europa waren. De vorige keer gebeurde dat in 2006. Voor Italië, dat uitkwam op 165,163, kwamen onder anderen Asia D’Amato en Martina Maggio in actie, respectievelijk de nummers 1 en 3 van de meerkamp van afgelopen donderdag. Groot-Brittannië (161,164) eindigde als tweede.

Voormalig Oranje-bondscoach Gerben Wiersma boekte een succes met Duitsland, dat de bronzen medaille (158,430) opeiste in de Olympiahalle. De Duitse vrouwen stonden niet eerder op het podium bij een teamwedstrijd op de EK. Het gaf het afscheid van turnster Kim Bui een extra feestelijk tintje.

Nederland, dat zich als zesde had geplaatst voor de finale, hield België en het doorgaans sterke Frankrijk achter zich. De Franse vrouwen hadden zich als derde gekwalificeerd, maar gingen aan fouten ten onder.

Visser (20) komt zondag nog uit in de toestelfinales op vloer en brug. In de meerkampfinale – tevens kwalificatie – eindigde de Zuid-Hollandse als zesde. Ten opzichte van de kwalificaties bleef ze op vloer ruim een half punt onder haar score van donderdag: 13,033 tegen 13,633. Op brug leverde ze met een score van 14,066 twee tienden in.

Vier jaar geleden, in hun laatste EK-finale als team, werd Nederland verrassend derde. Behalve Van Pol, Visser en Volleman maakten toen ook Céline van Gerner en Sanne Wevers nog deel uit van de ploeg. Van Gerner is gestopt, Wevers begint met haar zus Lieke onder leiding van vader Vincent Wevers met een nieuwe trainingsgroep in Varsseveld. Visser sluit zich na de EK bij die groep aan.

Over twee maanden volgen de WK in Liverpool.