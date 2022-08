Zilver voor roeiers op EK in vier zonder stuurman

De mannen vier zonder hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in München het zilver veroverd. Ralf Rienks, Rik Rienks, Sander de Graaf en Ruben Knab kwamen uit op een tijd van 6.17,69. Alleen het Britse kwartet, de titelverdediger, was sneller: 6.15,43. Het brons was voor Roemenië dat een kleine 2 seconden toegaf op de Nederlandse boot.

De broers Rienks zijn zonen van tweevoudig olympisch kampioen Nico Rienks.

Eerder op de dag hadden Ymkje Clevering en Veronique Meester al het brons gepakt in de twee zonder.