Zwemster Steenbergen als eerste naar finale 200 vrij op EK

Zwemster Marrit Steenbergen kan op de EK in Rome haar vierde gouden medaille veroveren. De 22-jarige Friezin plaatste zich als eerste voor de finale van de 200 meter vrije slag, die zondagavond op het programma staat. Steenbergen zette in de halve finales met 1.57,40 de beste tijd neer.

De Nederlandse zwemster won vrijdag in het openluchtbad van het Foro Italico al de 100 vrij. Ze pakte ook goud met de estafetteteams op de 4×200 vrij en 4×100 wissel gemengd. Steenbergen veroverde eind vorig jaar bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij.

De Duitse Isabel Gose zette in de halve finales van de 200 vrij in Rome de tweede tijd neer. Ze was 0,30 seconde langzamer dan Steenbergen. Imani de Jong werd met 1.59,56 uitgeschakeld (tiende). De 20-jarige De Jong maakte donderdag deel uit van de ‘gouden’ estafetteploeg op de 4×200 vrij.